Provas do concurso de Iguaba Grande acontecem em dezembro

Acontece no dia 6 de dezembro a primeira prova do Concurso Público para a Prefeitura de Iguaba Grande, lançado no Edital Nº 01/2020 publicado em fevereiro deste ano. Ao todo, são 304 vagas com salários entre R$ 1.195,92 e R$ 4.777,67. Inicialmente marcada para acontecer em abril, a prova foi temporariamente suspensa em março devido à pandemia do novo coronavírus. O anúncio da nova data foi feito no último dia 6 de novembro, através do Decreto Municipal Nº 1931/2020 e do documento de Retificação Nº 04/2020, ambos publicados no site do Instituto IBDO (www.institutoibdo.com.br), responsável pela realização do concurso.

“A gente sabe o quanto esse concurso é esperado e necessário para a melhoria de vários serviços municipais, mas naquele momento entendemos que adiá-lo era a melhor decisão para preservarmos a saúde de todos os candidatos”, comentou o prefeito Vantoil, lembrando que todas as medidas de segurança serão devidamente adotadas em todas as etapas do processo.

De acordo com o novo documento Retificação do Concurso Público para a Prefeitura de Iguaba Grande, todas as provas que estavam agendadas para os dias 19 e 26 de abril foram transferidas para 6, 13 e 20 de dezembro. O novo cronograma segue até 16 de março de 2021, quando acontece a divulgação do resultado final.

O concurso contempla cerca de 30 cargos diferentes do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, entre eles: gesseiro, motorista, guarda municipal, secretário de escola, inspetor escolar, professor de diversos níveis, pedagogo, orientador educacional, orientador pedagógico, fiscal de obras, engenheiro civil, fiscal sanitário, fiscal de meio ambiente, oficial administrativo, monitor de alunos, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, veterinário, cirurgião dentista, e médico de diversas áreas. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período.