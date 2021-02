Provas do concurso público de Cabo Frio foram adiadas

A Prefeitura de Cabo Frio comunica que as provas do concurso público que seriam realizadas em março e abril deste ano foram adiadas. O documento, assinado pelo prefeito José Bonifácio, foi publicado no Diário Oficial no início da noite desta quarta-feira (10), e leva em consideração questões como a necessidade de um levantamento das reais necessidades de defasagem do quadro de funcionários permanentes, a necessidade de verificar o impacto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) com os novos servidores que serão efetivados a partir do concurso, e ainda o aumento dos casos de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, bem como as medidas de restrição em Cabo Frio definidas em Decreto Municipal.

No Comunicado Geral Nº 01/2021, o prefeito José Bonifácio informa que as novas datas para as provas relativas aos Editais Nº 01, 02, 03 e 04/2020 serão remarcadas tão logo sejam realizados os levantamentos necessários.

A solicitação é para que todos os candidatos acompanhem as informações sobre as novas datas e condições de realização no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (www.ibam-concursos.org.br/cabofrio) e também no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio (www.cabofrio.rj.gov.br).