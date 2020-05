Quadra Poliesportiva do Ciep 147, em Arraial do Cabo, passa por reforma

A Prefeitura de Arraial do Cabo está realizando uma série de obras no município, entre elas, a reforma da quadra poliesportiva do CIEP 147 da Prainha, para garantir mais conforto e qualidade para os estudantes durante as aulas ao ar livre.

A reforma começou no início desta semana e contará com reestruturação das colunas, consertos e reparos no telhado, iluminação, instalação de novos refletores, além de nova pintura.

As obras estão a todo vapor, mesmo no período de quarentena. Vale ressaltar que os trabalhadores estão tomando os devidos cuidados, fazendo uso de máscaras, respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde tudo para que as obras sejam finalizadas no prazo estimado.