Quase 12 toneladas de perumbeba foram pescadas em Iguaba Grande

Pescadores alcançam a marca histórica em fevereiro depois de 30 anos sem essa conquista

O mar está para peixe sim! Neste mês de fevereiro, pescadores do município têm alcançado, em muitas noites, grandes mantas de peixes da espécie perumbeba, que vem abastecendo o município, o CEASA do Rio de Janeiro e também outros estados como Ceará e Rio Grande de Norte. A quantidade histórica chegou ao peso de quase 12 toneladas de peixes.

Com o apoio da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, que fornece caminhão frigorífico para a armazenagem do peixe, a pesca em Iguaba Grande acontece diariamente. Nos últimos tempos, com a melhora na qualidade da água, tem se observado o retorno de várias espécies como a perumbeba e o robalo, que migram do mar em direção a lagoa.

Segundo o pescador e presidente da Colônia de Pescadores de Iguaba Grande, Cícero Wanderley Neto, há trinta anos Iguaba Grande nunca havia pescado tamanha quantidade dessa espécie. “A perumbeba é um peixe misterioso, mas, pela primeira vez, ele somou essa quantidade em nossa lagoa. Isso ocorreu pelo fato da água estar bem mais limpa e também porque o IBAMA tem removido os ganchos na Ponta do Ambrósio para pesca de peixes”, esclareceu Cícero.