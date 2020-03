Quatro bairros de Cabo Frio recebem manutenção da Secretaria de Obras

A Secretaria de Obras realiza nesta semana obras de manutenção em algumas ruas dos bairros Vila Nova, Guarani, Jardim Olinda e Jardim Caiçara. Entre as principais atividades estão troca de manilha, desobstrução da rede de esgoto e recolocação de paralelos.

Nesta quarta-feira (25), as ações de substituição de manilhas se concentram na Rua Marcílio Dias, no Jardim Caiçara, esquina com Rua Grécia; e na Travessa Tenente J. Brito, no mesmo bairro e na , rua do 25º Batalhão da Polícia Militar. Nesta última também é realizada a construção de uma caixa de passagem para desobstruir a rede de esgoto.

Na localidade do Cantinho do Céu, no Jardim Esperança, a equipe continua com manilhamento e recolocação de paralelos, serviços iniciados na segunda-feira (23).

E já foi concluído o serviço de manilhamento nas ruas Sergipe, na Vila Nova, e Crato, no Jardim Olinda; Na Rua 31 de março, no Guarani, a equipe concluiu a recolocação de paralelos. O local recebeu na semana passada troca de manilhas.