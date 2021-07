Radialista recebe homenagem da Câmara de Iguaba Grande

Nesta sexta-feira, dia 16, a Câmara de Iguaba Grande homenageou o radialista Ademilton Ferreira.

Os vereadores Luciano Silva e Alan Rodrigues concederam uma Moção de Aplausos e Congratulações na Câmara e homenagearam o Ademilton pelo trabalho prestado em Iguaba Grande e toda região.

Ademilton, que é advogado e radialista, leva informações jornalísticas e do cotidiano todos os dias, há mais de 30 anos, para os moradores da Região dos Lagos. Além de contribuir com notícias no online, no Jornal de Sábado.