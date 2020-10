Rádio Litoral FM realiza, a partir desta terça (06), entrevistas com candidatos a prefeito de Arraial do Cabo

Na manhã desta segunda-feira, dia 05, aconteceu no Restaurante Água na Boca, no centro de Arraial do Cabo, o sorteio da ordem das entrevistas dos candidatos à eleição municipal de 2020, de Arraial do Cabo, realizadas pela Rádio Litoral FM 94,5. O sorteio foi presidido pelo coordenador e radialista da emissora, Ademilton Ferreira e todos os candidatos enviaram representantes.

O radialista Ademilton e os representantes dos candidatos

O candidato do PDT, Henrique Melman, abre a série nesta terça (06), a partir das 9h.

O candidato Renatinho Vianna, do Republicanos, será o segundo entrevistado, na quarta-feira (07). Marcelo Magno, do Solidariedade, o terceiro, na quinta-feira (08). Ambos às 9 horas da manhã.

Na sexta-feira (09), serão realizadas duas entrevistas, Ton Porto, do DEM, as 9 horas e Willian Luz, do PT, as 9:40h, fechando assim a série de entrevistas.

As entrevistas acontecem do no programa Bom Dia Litoral, apresentado pelo radialista Ademilton Ferreira.