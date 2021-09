A última sexta-feira do mês é o dia de prestigiar o Canto do Pescador, que, desta vez, traz o grupo Raiz do Samba Trio.

Aos pés do Monumento ao Pescador, no Canal do Itajuru, o grupo irá agitar o início da noite com o melhor da música brasileira, incluindo muita samba e choro.

Já separe sua máscara e marque na agenda! O Canto do Pescador será no próximo dia 24 de setembro, a partir das 18h30, gratuito e aberto para toda a população. Não perca!