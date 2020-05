Reabertura da UPA de Tamoios, em Cabo Frio, será na sexta

A Prefeitura de Cabo Frio fará a reabertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios na sexta-feira (29), às 11hs. A solenidade contará com a presença do prefeito Dr. Adriano Moreno e equipe da unidade respeitando as medidas de distanciamento durante a pandemia.

A UPA foi reestruturada para oferecer melhor atendimento à população do distrito. Além da reforma, foi construído um heliponto, o primeiro em uma unidade de Saúde 24 horas na Região dos Lagos.

O prefeito Dr. Adriano Moreno, falou sobre a importância da construção do ponto para pouso e decolagem de helicópteros de salvamento com apoio do Corpo de Bombeiros.

“A Rodovia Amaral Peixoto, infelizmente tem feito vítimas e com esse ponto de apoio naquela região podemos fazer a diferença”, comentou o prefeito.

O início das operações de salvamento dependem da autorização do órgão regulador, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).