Recital em Casa: Série Jovens Pianistas de Cabo Frio terá edição especial

A 79ª edição da série Jovens Pianistas trará uma programação especial: “Recital em Casa”. Devido à recomendação da Organização Mundial da Saúde e os decretos municipais que impedem apresentações com participação do público, os recitais serão em formato de vídeos exibidos no canal oficial do projeto na plataforma Youtube. O conteúdo estará disponível ao público nesta quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15), sempre às 19h.

Os três recitais foram produzidos por seis pianistas paulistas: Jonathan Marim, Caio Vital, Lucca Verdi Pires, Cauê Tomachige, Emilly Alberto e Ingrid Uemura. Todos alunos do renomado professor e pianista Luiz Guilherme Pozzi.

Segundo criador e diretor artístico do projeto, Hasenclever da Silva Oliveira, cada audiovisual terá 1 hora de duração.

“Cada pianista fará uma breve apresentação e, em seguida, tocará uma música. Todos os pianistas produziram conteúdo para os três dias. O material está lindo! Vale a pena assistir!”, adiantou.

O vídeo poderá ser acessado por meio do link https://www.youtube.com/user/seriejovenspianistas.