Recuperação Ambiental na Praia do Forno, em Arraial do Cabo

Após a operação de demolição dos quiosques e limpeza da praia realizadas desde o dia 9 de dezembro pela Prefeitura, através da Secretaria do Ambiente (SEMA), aconteceu a marcação da área a ser preservada e o plantio de mudas nativas.

Membros do Sindicato Estadual de Guias de Turismo e da Fundação Municipal do Meio Ambiente trabalharam em parceria com a SEMA no plantio de mudas nos locais em que os quiosques foram demolidos. De acordo com o Departamento de Licença Ambiental da Prefeitura, foram plantadas 50 mudas na ação de hoje e esse trabalho ganhará continuidade ao longo dos próximos meses. Dentre as espécies estão a aroeira e a pitangueira, muito utilizadas na culinária local.

Lixeiras também foram colocadas em pontos estratégicos reforçando a quantidade já existente. O objetivo é conscientizar a população e os turistas acerca do descarte adequado do lixo e da preservação do local.