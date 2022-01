Rede de drenagem da Passagem, em Cabo Frio, passa por melhorias

Com o objetivo de resolver demandas crônicas de escoamento das águas pluviais e captação de esgoto, a Prefeitura de Cabo Frio está realizando, em parceria com o comércio local, um trabalho de melhorias na rede de drenagem que atende o bairro Passagem.

A intervenção prevê a desobstrução da rede que atende a Avenida Almirante Barroso e a Rua Maestro Clodomiro Guimarães Oliveira, no entorno do Largo de São Benedito.

Para a ação, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos entrou com os equipamentos, materiais e a supervisão técnica, enquanto a iniciativa privada garantiu a mão de obra.

“Essa obra está sendo feita para melhorar o escoamento de águas pluviais e esgoto na Avenida Almirante Barroso. Fizemos a ligação com a rede da Rua Maestro Clodomiro, levando até a caixa de passagem que já existia. Com isso, o problema de retorno de esgoto em frente à Igreja de São Benedito, e que também atingia alguns restaurantes, será resolvido”, explica a secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet.

Para a obra foram utilizados 30 metros de tubo de polietileno (PEAD), além da realização de limpeza das caixas de passagem. Com a finalização dos serviços de assentamento e aterro dos tubos, a próxima etapa será a reconstrução do calçamento de paralelepípedos ao longo da via. Em virtude das obras, o acesso de veículos está restrito no local.

PREVENÇÃO CONTRA ALAGAMENTOS

A Prefeitura de Cabo Frio vem realizando diversas ações de prevenção aos alagamentos no município. Na semana passada, equipes do município realizaram a limpeza e o desassoreamento de três canais que escoam as águas pluviais dos bairros Manoel Corrêa, Recanto das Dunas, Vila do Sol e Jardim Nautilus. No total, 10 quilômetros de canais receberam o serviço.

Esse tipo de serviço também já foi feito anteriormente em canais dos bairros Tangará e Jardim Esperança, com ótimos resultados na melhoria do escoamento da água.