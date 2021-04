Rede Pública de Búzios vai iniciar as aulas em 12 de abril em formato virtual

A Prefeitura de Búzios, através Secretaria Municipal de Educação, anuncia a retomada das aulas para a próxima segunda-feira, dia 12 de abril, a partir das 09:30h, de maneira virtual.

As aulas terão início com uma Live da Secretária de Educação, professora Carla Natalia Marinho, que dará as boas vindas aos alunos, familiares e fará a apresentação do cronograma para o ano letivo de 2021.

Serão utlizados, além do site da Prefeitura, as redes sociais da Secretaria de Educação, como Facebbok, Instagram, YouTube e WhatsApp.

Serão disponibilizados vídeoaulas, apostilas e diversas outras atividades, tornando o conteúdo mais interessante para os alunos e profissionais da educação.

Contando com a participação de todos, aguardamos ansiosamente por esse momento.