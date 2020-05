Reforma do Dormitório das Garças, em Cabo Frio, será concluída nos próximos dias

Nos próximos dias será concluída a reforma do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças, que está fechado ao público desde 2015. A operação recuperou o pórtico da entrada, a estrutura administrativa, os banheiros, além da passarela que liga a entrada do parque até o Canal do Itajuru e a extensão da tela de arame ao longo da Avenida Wilson Mendes.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, que conduziu a obra, o investimento da Prefeitura de Cabo Frio foi de aproximadamente R$ 400 mil oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. As receitas do fundo são decorrente das taxas de licenciamento, das multas, dos autos de infrações e do estacionamento da Praia do Peró.

“A vegetação do parque sofreu grande baixa há alguns anos por conta da poluição da Lagoa de Araruama. N o entanto, a área foi toda replantada com apoio de estudantes e universidades da região. O parque tem função emblemática na manutenção da vida da lagoa em razão de o espaço ser um berçário onde várias espécies desovam e se criam, tanto crustáceos quanto peixes”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio, acrescentando que a unidade de conservação será novamente um espaço de educação ambiental, turismo e lazer para moradores e turistas.

Segundo ele, o Dormitório é um dos poucos parques públicos ecológicos em área urbana, um manguezal com importante função ambiental, além de já ter sido referência nacional em educação ambiental.