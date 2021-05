Reforma e ampliação de escola na Zona Rural de São Pedro da Aldeia

A primeira etapa para o início da obra de modernização e ampliação da E. Mz. Capitão Costa, em São Pedro da Aldeia, está em andamento. Nesta quarta-feira (12), O prefeito, Fábio do Pastel, o secretário de Educação, professor Elias Valadão, e as equipes das secretarias municipais de Urbanismo e Habitação e de Educação estiveram presentes na unidade para acompanhar o mapeamento topográfico de todo o terreno e alinhar propostas para o projeto final da estrutura da escola, localizada no bairro da Cruz.

A unidade, fundada pelo Governo do Estado no ano de 1949, passou pelo processo de municipalização anos mais tarde. Atualmente, atende 366 alunos do segundo segmento de ensino, sendo uma das maiores escolas públicas da zona rural da cidade. Para o secretário de Educação, professor Elias Valadão, a obra significa uma aliança entre o ensino e a população.

“Obviamente, a melhoria da estrutura por si só já trará a diferença para o futuro de muitos jovens que passam por aqui. Porém, sabemos de toda a história que já se fez na Capitão Costa, que atingiu não somente aos nossos alunos, mas toda a comunidade que sempre manteve viva a chama das tradições aldeenses. Isso faz com que a gente olhe para o passado e sinta vontade de cultivar todas as formas de cultura que nasceram aqui, e afirmar cada vez mais a força da parceria entre o ensino e a comunidade”, afirmou o secretário.

Divulgação: SEMED

A atual etapa do processo conta com o levantamento de informações para a construção e reforma das áreas da escola. Foi realizada a verificação do nivelamento de todo o espaço para que, com todos os dados fornecidos e demandas apresentadas pela equipe da Educação, a secretaria de Urbanismo e Habitação possa elaborar o primeiro estudo arquitetônico a ser construído no terreno.

“Toda a gestão municipal está empenhada em oferecer estruturas públicas mais dignas e confortáveis para a população. Isso não é diferente nas escolas. Estamos percorrendo as unidades, vendo de perto as demandas e trabalhando para proporcionar o melhor ambiente de estudo para nossos jovens e crianças e aos profissionais da educação”, afirmou o prefeito, Fábio do Pastel.

Para o coordenador da Subsecretaria de Infraestrutura da Educação, Gelcimar Souza Santos, a realização da obra irá atingir bons resultados não somente em relação ao conforto, mas também na questão das atividades produzidas em sala de aula.

“Acompanhar o pontapé inicial da construção de uma nova Capitão Costa é muito gratificante na medida em que promover a melhoria da qualidade da infraestrutura da escola no bairro da Cruz, superando o quadro de precariedade com o qual os alunos do bairro, há anos convive, propiciando, por conseguinte, um ambiente adequado às atividades de aprendizagem escolar”, disse Gelcimar.