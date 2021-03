Representantes de cidades das Regiões dos Lagos e Serrana solicitam reparos nas estradas do interior do Estado

A duplicação da Rodovia RJ-106, que liga Maricá a Macaé, a recuperação da Rodovia Serra-Mar, que liga a BR 101 a Nova Friburgo, e a pavimentação da Estrada do Nelore, que liga Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, são alguns dos pedidos que os 17 municípios que compõem a Costa do Sol e a Região Serrana do Rio levarão hoje ao governador Cláudio Castro e ao ministro do Turismo, Gilson Machado.

Eles participam hoje à tarde, em Niterói, do 1º Encontro de Gestores Públicos de Turismo Fluminense, em Niterói. O governo do estado vai apresentar o Plano Estratégico da Secretaria de Turismo (Setur) para 2021, com foco no turismo regional.

A Costa do Sol e a Região Serrana, com 17 municípios, lutam para que a secretaria de Turismo do estado siga as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo.

“Obras nas estradas e a ligação Arraial-Cabo Frio-Búzios são necessidades urgentes. Precisamos de ajuda federal para resgatar os eventos gastronômicos, encontros de motociclistas, festival do surf, circuitos esportivos e o turismo rural. O estado não tem recursos”, defendeu Marco Navega, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur).