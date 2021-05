Representantes de supermercado de Arraial do Cabo demonstram interesse de se adequar as normas do Procon

A Secretária de Defesa do Consumidor, Silvia Oliveira, recebeu, nesta terça-feira (18), no Procon, representantes do Supermercado Princesa. Na reunião, às representantes do supermercado demonstraram interesse em se adequarem as normas do Procon para garantir um atendimento de mais qualidade aos consumidores.

O Procon informou que planeja uma campanha educativa para os fornecedores de produtos e serviços do Município. O objetivo é que as empresas se adequem às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

O órgão de Defesa do Consumidor também está planejando uma palestra com orientações aos funcionários da rede de supermercados. O projeto está em fase de elaboração.