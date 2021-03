Resort e Restaurante em Búzios é autuado por descumprir medidas preventivas contra Covid-19

Foi realizado nesta manhã (04), uma operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Procon, Postura, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, na Praia Caravelas, para averiguar algumas denúncias de irregularidades no local.

Durante fiscalização no local, um casal se aproximou dos agentes, e denunciou o Restaurante na Praia por ausência de máscaras nos funcionários. Imediatamente as equipes se dirigiram ao local constatando o teor da denúncia.

A operação conjunta, encontrou várias irregularidades no restaurante, além da ausência de máscaras em todos os funcionários caracterizando o descumprimento das normas de saúde, também estavam faltando: dedetização, ausência do livro do Procon e liberação do Corpo de Bombeiro. O estabelecimento foi autuado pelo Procon, Postura e Vigilância Sanitária.

As equipes de fiscalizações também encontraram irregularidades no Resort Eco Praia, como: Falta de dedetização, liberação do Corpo de Bombeiro, livro do Procon, cartaz do Procon e adaptação para cadeirantes, o mesmo foi autuado pelo Procon.