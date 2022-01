Retirada das guias do IPTU está suspensa nas escolas em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio suspendeu a retirada de guias do IPTU 2022 nas escolas municipais Zélio Jotha, em São Cristóvão, e Leaquim Schuindt, no Jardim Esperança. As equipes que atuavam nesses dois pontos foram deslocadas para o atendimento ao público na sede da Secretaria de Fazenda, no Centro, em substituição aos servidores que foram diagnosticados com covid-19 e, portanto, imediatamente afastados.

Em razão da pandemia, mais uma vez, a Prefeitura pede que os contribuintes priorizem a retirada das guias de forma online, pelo site da Secretaria de Fazenda. De todo modo, ainda é possível imprimir os boletos em três locais: na sede da Secretaria de Fazenda, das 8h30 às 16h30 (segundas, quartas e sextas) e das 8h30 às 17h (terças e quintas; na subsede da Secretaria em Tamoios, no UnaPark, das 9 às 17h; e no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio, das 9h às 17h. O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.

Em todos os locais, o atendimento segue os devidos protocolos de segurança sanitária, incluindo disponibilidade de totens de álcool gel e distanciamento mínimo entre os presentes no local. O uso de máscaras é obrigatório. Na sede da Secretaria de Fazenda, é feito o serviço de sanitização das instalações três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.