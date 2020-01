Reunião define estratégias para o Make Hackathon Cabo Frio 2020

Cabo Frio será a primeira cidade da Região dos Lagos a receber a maratona de tecnologia e programação, o Hackathon. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria-Geral de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Ecossistema de Vale de Inovação e Sebrae. O Make Hackathon Cabo Frio 2020 acontecerá em abril. Nesta quinta-feira (10), foi realizada a primeira reunião para definir as próximas etapas do evento.

Estiveram presentes no encontro, os representantes da Universidade Estácio de Sá, das empresas startups Hacking Growth, InoveLab Ateliê da Inovação, Startup Pro, a Coordenadoria-Geral de Ciência, Tecnologia e Inovação e das secretarias municipais de Desenvolvimento da Cidade e Mobilidade Urbana.

Para a coordenadora-geral de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cogetei), Bruna Knauft Teixeira, a reunião desta quinta esclareceu dúvidas e deu um passo importante para a realização do evento. “Isso demonstra que o Ecossistema de Inovação – Vale do Sol, fomentado pela Cogetei no ano passado acredita na gestão colaborativa, e acima de tudo, no grande potencial de desenvolvimento tecnológico que o município tem”, ressaltou.

O evento será realizado na Universidade Estácio de Sá entre os dias 3 e 5 de abril. O hackathon reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software em maratonas de trabalho com o objetivo de criar soluções específicas para um ou vários desafios.

O tema será “Smart City” e tem a proposta de transformar Cabo Frio em uma cidade mais desenvolvida na área de tecnologia e inovação. Cerca de 100 hackers de todo o Brasil serão convidados para pensar estratégias nas temáticas de Educação, Agricultura, Turismo, Saúde e Meio Ambiente.

“Nós esperamos que as pessoas se envolvam mais com a tecnologia, com novas ideias e projetos. A nossa cidade precisa muito disso. O Make Hackathon será uma excelente ferramenta para Cabo Frio enquanto cidade inteligente”, afirmou um dos agentes de inovação Vale do Sol e dono da Beaver Consultoria, Carlos Eduardo Castor.