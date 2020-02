Reunião define melhorias para o Carnaval 2020 de Iguaba Grande

Nesta quinta-feira (20) começa, oficialmente, a programação de carnaval de Iguaba Grande. Para que a festa seja perfeita, uma reunião de avaliação da pré-folia aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) com a presença de representantes das Secretarias de Governo, Turismo, Serviços Públicos e Segurança e Ordem Pública. A ideia é fortalecer os pontos que deram certo nos três dias de pré-carnaval, e corrigir aquilo que pode ser melhorado. Entre as novidades para o período de carnaval está o aumento no número de banheiros químicos e distribuição de pulseiras de identificação infantil também na Praça Edyla Pinheiro, onde será realizado o Carnaval da Família.

“Durante o pré-carnaval disponibilizamos 10 banheiros químicos num único ponto da Praça da Estação, que está sendo o local oficial dos shows. Após avaliarmos, ficou claro que é necessário aumentar este número. Então, para os dias de carnaval, teremos 50 banheiros distribuídos em dois pontos (ao lado do palco e na área de alimentação, próximo à subsede da Guarda Municipal), e mais 10 banheiros na Praça Edyla Pinheiro, que também passa a ser um ponto de distribuição de pulseiras de identificação para crianças, tornando o Carnaval da Família ainda mais tranquilo”, explicou o secretário de Governo, Jales Lins.

Outra melhoria anunciada foi o reforço no número de torres de segurança na Praça da Estação por conta dos grandes shows com grupo Bom Gosto (quinta, 20) e Naldo Benny (domingo, 23). E para que os foliões tenham ainda mais espaço para se divertir, o estacionamento na área ao lado do palco fica proibido.

Presente na reunião, o secretário de Turismo, Marcelo Durão, também anunciou que vai reforçar, junto aos barraqueiros, sobre o Decreto Municipal nº 1.862/2019, que proíbe o consumo e venda de bebidas (alcoólicas ou não) em recipientes de vidro (copos, garrafas ou outros) nas áreas internas e periféricas dos eventos em Iguaba Grande. “No pré-carnaval nossos guardas municipais apreenderam centenas de garrafas e outros utensílios de vidro. Então vamos reforçar o comunicado aos barraqueiros e avisar que quem for pego descumprindo a determinação terá todo o material apreendido”, anunciou Durão.