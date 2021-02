Reunião é realizada na Câmara de Iguaba Grande para discutir Plano de Cargos e Salários dos guardas

A tarde de segunda-feira, dia 01, foi especial para a Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande.



No Plenário da Câmara Municipal foi realizada uma reunião para definir o futuro dos GCMs, o assunto foi o Plano de Cargos e Salários.



O Plano de Cargos e Salários é uma das exigências descritas na Lei 13022/2014 Art.9°. Essa lei é denominada Estatuto Geral das Guardas Municipais, sancionada pela Presidência da República em 2014.

Na ocasião,esteve presente uma comissão de guardas civis municipais, que foi eleita pela própria categoria.

Foi apresentado pelo executivo o texto da proposta, e foi aberta para sugestões dos membros da comissão. A proposta, que é oriunda de uma indicação legislativa de autoria do Vereador Marciley Lessa, foi muito bem recebida pelos GCMs presentes.

Os GCMs agradeceram o convite do Executivo e também a presença do Vereador Luciano Silva que representou o Legislativo, o Chefe de Gabinete, Sr. Fabio Costa que representou o Executivo e do Sub Secretario de Ordem Pública Cap. Escada.

Além de um sonho antigo da categoria, esse pontapé inicial é uma grande demonstração de que Iguaba Grande busca a valorização dessa categoria, em cumprimento ao Art.9°. da Lei Federal 13022/2014.