Reunião é realizada para tratar segurança pública do município de Iguaba Grande

Na tarde de ontem, dia 1º de junho, o Prefeito Vantoil Martins, o Chefe de Gabinete Fábio de Oliveira Costa, e o subsecretário de Ordem Pública Jorge Escada, estiveram em reunião com o Comandante do Policiamento de Iguaba Grande, Tenente Nuno, o Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente- Coronel, Benevenuto, e o Sub- Comandante do 25º Batalhão, Vidal, no gabinete da Prefeitura.



A pauta abordada foi sobre questões relacionadas ao aumento da segurança e do policiamento no município e a possibilidade da implantação do Programa de Integração na Segurança (PROEIS), através de uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar.

Além do momento ter servido para estreitar os laços entre poder público e corporação.