Reunião entre a Prefeitura de Búzios, Enel e Operadoras de internet, discute fiação em excesso nos postes da cidade

Em encontro nesta terça-feira (17) com representantes da Enel e Operadoras de internet, o Secretário de Governo, Leandro Pereira, ressaltou a importância de dar fim ao excesso de fios nos postes da cidade.

Mais uma vez foi reivindicado o aterramento dos cabos elétricos, que garante maior estabilidade à rede e acaba com a poluição visual no município e manutenção dos mesmos.

Foi firmado com as operadoras um Mutirão de Ordem, que será realizado na próxima segunda-feira (23), às 9h, na Rua das Pedras, onde cada operadora irá arrumar as suas fiações. Após este primeiro Mutirão, será marcado este ordenamento em cada bairro do município.

“Não aguentamos mais ver os nossos bairros descaracterizados desse jeito. Os postes da cidade estão emaranhados de fiação. Essa poluição atrapalha a distribuição de energia e o próprio tráfego de pedestres e veículos. Juntamente com o nosso Prefeito Alexandre Martins, iremos continuar batendo na mesma tecla e trabalhando para que esse problema seja resolvido”, afirmou o Secretário Leandro.

O Secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Cardoso, também comentou sobre a reunião.