Reunião traça planejamento para Festival Gastronômico de Búzios

O Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, de Búzios, Luiz Romano, esteve reunido nesta segunda-feira (14), no Espaço Zanine, com representantes da Sociedade Civil para concluir etapas do planejamento do novo festival gastronômico.

Segundo o secretário da pasta, o novo festival será denominado, “Degusta Búzios”, e irá acontecer em todos os finais de semana de setembro. Com conceito da recuperação econômica da cidade, neste período de retomada consciente, pós COVID.

“O maior legado do festival é a possibilidade da população e o setor público construírem a cidade juntos. Eu acredito na coletividade, o que a gente quer e o que a gente sonha, é um festival que deixe um legado e um misto de saudade”, enfatiza Romano.

O festival vai ocorrer em vários bairros da cidade, apresentando uma vasta culinária com sabores e origens buzianas.