Revitalização da Rodovia Amaral Peixoto em Tamoios

A revitalização de faixa de travessia de pedestre ao longo da Rodovia Amaral Peixoto entrou na segunda fase nesta quarta-feira (20). A ação, realizada pela equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana, ocorre na altura do Hospital Municipal de Tamoios. O trabalho segue nos próximos dias.

A pasta vai sinalizar cerca de dez faixas ao logo da via para oferecer mais segurança aos pedestres e veículos que trafegam na rodovia. O serviço começou no dia 14 de maio e será realizado em dias intercalados. O prazo para conclusão da sinalização é de até 30 dias, mas depende das condições climáticas. Em caso de chuva, o cronograma pode sofrer alteração.

Além do Hospital, serão contemplados os seguintes pontos: Escola Municipal Janaina Teles, Feira Municipal, Correios, Shopping UnaPark, os loteamentos de maior fluxo de pedestres e a Rua das Pacas. A primeira etapa ocorreu na semana passada em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva.

A RJ-106, ou Rodovia Amaral Peixoto, é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro com cerca de 200 quilômetros de extensão e liga o município de Niterói a Macaé. Em Cabo Frio, a via corta toda a extensão de Tamoios e abriga grande movimentação diária de pedestres provocada pelo alto índice de empreendimentos comerciais localizados às margens do trecho.

Sinalização Teixeira e Souza

Na terça-feira (19), a equipe da secretaria finalizou a sexta etapa da revitalização viária da Avenida Teixeira e Souza, uma das principais do primeiro distrito. A ação ocorreu na altura do trevo com a Avenida Joaquim Nogueira. Para esta, semana está prevista intervenção no Largo Santo Antônio, no Centro.

Todo o projeto prevê a revitalização de 13 faixas de pedestres, além da implantação de 12 novas faixas destinadas à travessia. A intervenção contempla a regulamentação da velocidade máxima em 50 km/h, com trechos específicos de redução para 30 km/h para comportar o grande fluxo de pessoas, além de semáforos e faixas de pedestres ao longo da via. Também será feita a sinalização de áreas escolares e de pontos de parada de ônibus.

A ação foi dividida em nove etapas e vai acontecer na avenida ao longo deste mês, sempre à noite para não prejudicar o fluxo de veículos. A iniciativa foi finalizada no cruzamento com a Rua João Pessoa, altura da Rua Lopes da Guia próximo à Praça Porto Rocha, e na Rua Maestro Braz Guimarães, na saída do Morubá.