Ricardo Martins, vereador de Cabo Frio, é baleado em bar no Jardim Esperança

Ricardo Martins (SD), vereador cabofriense, foi baleado na noite desta sexta-feira, em um bar no bairro Jardim Esperança. Informações dão conta de quê o suspeito seria funcionário do próprio vereador e o motivo do crime seria passional.

O vereador foi para o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no próprio Jardim, e depois transferido numa para o Hospital Central de Emergência (HCE). O edil passará por cirurgia para a retirada do projetil e o estado de saúde é estável.

Nota da Prefeitura:

“A Secretaria de Saude informa que o vereador Ricardo Martins deu entrada no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos na noite desta sexta-feira (25). Ele foi transferido para o Hospital Central de Emergência, onde passa por exames e em seguida, fará cirurgia para a retirada do projetil. O estado de saúde do paciente é estável.”