Rua interna do Correão, em Cabo Frio, volta a ser aberta ao público

A rua interna do Estádio Correão voltou a ser aberta ao público. A partir de hoje, dia 11, a circulação de pedestres e ciclistas pode ser feita todos os dias, das 7 às 19h.



A reabertura aconteceu nesta manhã com a presença do prefeito José Bonifácio e do secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Flávio Rosa.

A liberação permite a ligação direta das ruas Elpídio Barbosa Guimarães, Duque de Caxias e Marcilio Dias à Avenida Joaquim Nogueira. Além da abertura do novo acesso, o prefeito cabo-friense vistoriou a estrutura dos portões, orientou as equipes, que iniciaram a limpeza no local, e também conversou com moradores.