Ruas Roberto Silveira e José Paes de Abreu, em Cabo Frio, recebem troca de manilha

Equipes da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos de Cabo Frio iniciam nesta quarta-feira (22) a recuperação das Ruas Roberto Silveira e José Paes de Abreu. A iniciativa, que prevê troca de manilha e colocação de massa asfáltica, será realizada em etapas com o primeiro trecho iniciando a partir do encontro com a Rua Grécia. A previsão é de que a operação seja concluída até sexta (24) e o trânsito no local foi desviado para uma rota secundária.

De acordo com a concessionária de transporte público, o fluxo dos ônibus, no sentido Centro, segue pela Avenida Joaquim Nogueira, contorna o trevo no final da pista e entra na Avenida Teixeira e Sousa. No retorno ao bairro São Cristóvão, o percurso será Rua José Paes de Abreu, Rua Grécia e Avenida Joaquim Nogueira.

Segundo o assessor especial, Eduardo leal, na primeira fase serão trocadas 31 metros de manilha de 400 mm na Rua Roberto Silveira e 15 metros na Rua José Paes de Abreu. Os agentes atuam com dois caminhões no local, numa parceria com a Comsercaf e a concessionária de água e esgoto da região.

“A recuperação desta via era um desejo antigo da nossa gestão, que vem atuando em diversos locais. Essa pista é de grande fluxo de veículos e, devido à extensão, o serviço será realizado em etapas. O tempo firme é fundamental para que o cronograma estipulado seja cumprido”, explicou Leal.

Além dos locais acima, as equipes atuam ainda na Rua Luiz de Camões, no bairro Célula Mater, com troca de paralelepípedos e a previsão é de que a operação seja concluída até quinta (23). Em Tamoios, os agentes fazem a colocação de paralelos e boca de lobo na Rua Orlando Bragança, no lado da praia; a preparação da Avenida Independência para recebimento de massa asfáltica, além de realizarem o nivelamento em ruas do bairro Vista Alegre.