Sábado de “Outubro Rosa” atende pacientes de São Pedro da Aldeia

Dezenas de pacientes estiveram no último sábado (10) na sede do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (Paismca) de São Pedro da Aldeia, para participar do primeiro sábado dedicado aos cuidados preventivos à saúde da mulher. A ação faz parte do calendário de atividades desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde para lembrar a campanha do “Outubro Rosa”, voltada a alertar a população sobre o cuidado com a saúde e a prevenção contra o o câncer de mama e colo do útero.

Para Augusta de Souza, poder ser atendida no sábado facilita a vida da população. Segundo ela, oferecer esse serviço aos sábados aumenta a possibilidade de se cuidar.

“Eu trabalho durante a semana e não poderia vir fazer o preventivo, com essa oportunidade, pude estar aqui. Já marquei para minha filha. É importante se cuidar”, disse.

Foto: Renato Fulgoni



SERVIÇOS

Visando fortalecer o cuidado com a saúde feminina, a Secretaria de Saúde está abrindo o Paismca durante os sábados do mês de outubro. As pacientes, após prévia marcação, passam por coleta de preventivo, consulta de enfermagem e podem solicitar mamografia, de acordo com a idade indicativa. As marcações são feitas pelo telefone 2627-6117 durante a semana. Aos sábados, o Paismca está funcionando das 8h às 12h durante o Outubro Rosa.

SAÚDE DA MULHER

Antes de iniciar os atendimentos, as mulheres participaram de uma breve palestra sobre autocuidado, prevenção e saúde feminina. As enfermeiras da unidade destacaram a importância do autoexame, dos exames de rotina, como o preventivo, e os cuidados com a saúde de forma geral.

Para o coordenador do Paismca, Eduardo Brasil, a equipe da unidade reuniu a oferta de serviços à população, sem de descuidar dos cuidados de combate ao coronavírus.

“Realizamos a marcação das pacientes com horários espaçados, informamos a necessidade de máscara facial e os cuidados de higienização. Estamos abrindo o Paismca aos sábados sem descuidar da saúde dos pacientes e da equipe”, destacou.