Sábado tem Dia D da Campanha de Multivacinação e imunização contra a covid-19 em Cabo Frio

Com objetivo de manter a imunização de crianças e adolescentes até 14 anos em dia, a Prefeitura de Cabo Frio realiza neste sábado (30) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação acontecerá das 9h às 16h em 11 unidades de saúde da cidade.

No ato da imunização, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço. Mesmo em situações de perda da caderneta, a orientação é para que pais ou responsáveis levem as crianças a um dos postos de saúde listados abaixo.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das crianças nessa faixa etária. No total, serão oferecidos 18 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças, entre elas a poliomielite, meningite, hepatites, HPV, caxumba, rubéola e sarampo, entre outras.

SÁBADO (30) TAMBÉM TERÁ VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Além do Dia D de Multivacinação, neste sábado (30) a Prefeitura de Cabo Frio também estará realizando a vacinação contra a covid-19, mas em unidades de saúde diferentes. A medida, segundo a Secretaria de Saúde, visa evitar cruzamento dos imunizantes e aglomeração.

Neste dia estará sendo aplicada a dose de reforço para idosos acima de 60 anos que já tenham completado três meses de intervalo da segunda aplicação, e também para os profissionais de saúde que tenham tomado a segunda dose do imunizante há seis meses. Serão atendidas ainda as pessoas que estão no período para segunda dose do imunizante e repescagem da primeira dose.

Para receber a vacina contra a covid-19 é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Os profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo ativo. Em caso de segunda dose, ou dose de reforço, é obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que as doses anteriores foram recebidas em Cabo Frio.

Quem tem comorbidade ou alto grau de imunossupressão, deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

Menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

POSTOS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO:

1º DISTRITO

• Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

• Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

• ESF Vila do Sol – Rua 3, nº 246

• ESF Manoel Corrêa – Rua 7, s/nº

• ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

• ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

• ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

• ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

• ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga S/nº

• ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo n°1393

• UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras

2º DISTRITO

• UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

• PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/n

POSTOS PARA A CAMPANHA DA COVID-19:

1º DISTRITO

• UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

• ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

• ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

• ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

2º DISTRITO

• ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

• ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135