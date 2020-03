Salineira informa que não vai paralisar, mas que está tomando medidas de proteção

O Grupo Salineira, que atua no serviço de transporte público, informa que não vai paralisar os seus serviços na Região dos Lagos a partir desta quarta-feira (18/03).

Para colaborar com a prevenção do contágio do Covid-19, a empresa comunica que vem trabalhando para conscientizar as pessoas a respeitarem as medidas de segurança e, consequentemente, evitarem a utilização do transporte público, principalmente em horários de pico.



Além disso, já foi iniciado o processo de desligamento dos aparelhos de ar condicionado, destravamento das janelas e esterilização dos veículos nos terminais, além da higienização que já é realizada diariamente.