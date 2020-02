Por volta das 22h desta segunda-feira, 10, a empresa Auto Viação Salineira comunica que, por determinação do Detro RJ, a Portaria 1513 será revogada e uma nova será editada com vigência a partir da zero hora do dia 17/02/2020.

Dessa forma, as tarifas intermunicipais permanecem no valor de R$ 5,40.