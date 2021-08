A histórica igreja de Santo Inácio de Loyola, que fica na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, foi totalmente revitalizada com nova pintura, reparos no telhado, na iluminação e até restauração no mobiliário. Agora, no local serão celebradas missas no quarto domingo de cada mês, sempre às 10h, conforme acordo com o padre João Batista.

A capela voltou a ter missa celebrada neste domingo (1º), dia do padroeiro da fazenda, Santo Inácio de Loyola, que dá nome à igrejinha com pouco mais de 300 anos de história. A celebração contou com a presença do prefeito José Bonifácio, da secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, além de outros membros do governo.

Na ocasião, o prefeito destacou a alegria de devolver à população um bem tão valioso quanto a igreja de Santo Inácio e relembrou que a capela é um patrimônio para a zona rural, além de um marco para a vida cultural e religiosa do município.

Também acontece quinzenalmente no Parque de Exposições de Tamoios, ao lado da Fazenda Campos Novos, a Feira do Produtor Rural, das 10h às 17h, que oferece além de atrações culturais, produtos feitos no município de qualidade, e a gastronomia regional.