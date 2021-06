São Pedro da Aldeia abre inscrições para aulas gratuitas de canoa havaiana

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva nos ambientes naturais do município, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá oferecer aulas gratuitas de canoa havaiana para o público infanto-juvenil. As inscrições acontecerão entre esta sexta-feira (25) e o dia 2 de julho. Ao todo, serão oferecidas 24 vagas divididas em duas turmas de 12 alunos. A atividade é uma parceria entre a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer e o atleta Egas Filho do Clube Aldeia Va’a.

Interessados devem procurar a sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, ao lado da Casa da Cultura, no Centro, das 8h30 às 17h. Os candidatos devem apresentar originais e cópias de documento pessoal com foto, comprovante de residência, atestado médico em caso de patologias ou restrições médicas. Os jovens devem estar acompanhados do responsável legal no ato da inscrição. As vagas serão preenchidas pela ordem de matrículas efetuadas.

As atividades têm início previsto para o dia 13 de julho. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras na sede do Clube de Canoa Havaiana Aldeia Va’a, localizada na Praia do Centro. As turmas serão divididas entre alunos de 8 a 12 anos e de 13 a 17 anos, com uma hora de duração cada. As aulas serão das 9h15 às 10h15 e de 10h15 a 11h15, respectivamente.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer do município, Ricardo Gaspar, o projeto inicia a expansão das modalidades oferecidas à população gratuitamente. “O esporte tem alto poder de mudança, capaz de transformar sociedades e aumentar a qualidade de vida da população, principalmente dos jovens. A canoa é o início de vários projetos em desenvolvimento. Queremos implantar natação em águas abertas, esportes a vela, canoa havaiana, triathlon, entre outros. Estamos trabalhando, firmando várias parcerias para que todos sejam beneficiados”, destacou Ricardo Gaspar.

A canoa havaiana articula o movimento de remo, exigindo foco e equilíbrio dos praticantes. A modalidade é desenvolvida em grupo e estimula a paciência e o companheirismo para a execução em sincronia. A modalidade é uma boa opção para ampliar as relações interpessoais, além de oferecer benefícios físicos, como perda de peso, melhora no condicionamento, tonificação de músculos e flexibilidade.

Parceria atende aos adolescentes do CAM

A prática da canoa havaiana é, também, uma das atividades recreativas da rotina dos adolescentes da Casa de Acolhimento Municipal (CAM), equipamento social coordenado e mantido pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia. As aulas acontecem em mais uma parceria com Egas Filho e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O objetivo é promover o desenvolvimento psicológico, afetivo e cognitivo dos jovens a partir da prática esportiva aos assistidos.