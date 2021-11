São Pedro da Aldeia abre inscrições para curso em Preparador de Doces e Compotas

São Pedro da Aldeia abre, a partir desta terça-feira (9), as inscrições para o curso em Preparador de Doces e Compotas.

As aulas serão ministradas entre os dias 22 e 24 de novembro na sede do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Faetec, das 09 às 16h30. Seguindo os protocolos de contenção à disseminação da Covid-19, serão abertas 10 vagas.

O objetivo do curso é possibilitar a criação de uma nova fonte de renda a partir dos métodos ensinados. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca, localizada no Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 16h30. No ato da inscrição, é preciso apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. É necessário ter mais de 18 anos.

É importante que os alunos sigam as recomendações sanitárias para a continuidade dos cursos com segurança. A pasta ressalta que não será oferecida ajuda de custo com transporte e alimentação. O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, KM 107 – bairro Balneário. O CVT da Faetec é no bairro Nova São Pedro, na Rua Epaminondas, Número 0.