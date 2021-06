São Pedro da Aldeia: Adaptações finais do Museu do Sal são analisadas

A equipe da Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou uma visita técnica ao Museu do Sal nesta quinta-feira (10). A vistoria ocorreu com objetivo de encaminhar as tratativas finais para a entrega do equipamento à população. Foram avaliadas as adaptações necessárias, além de melhorias no entorno como guarda-corpo, entre outras. Em seguida, o prefeito Fábio do Pastel foi até os bairros Balneário I e II, e Balneário das Conchas, onde analisou os pontos mais afetados pelo período de chuvas e fez a verificação de novas ações para a localidade.

O chefe do executivo municipal ressaltou a importância de entregar um patrimônio de qualidade aos munícipes. “Reunimos nossa equipe técnica para avaliar todas as adaptações que precisam ser feitas para entregar a melhor estrutura para nossa população. Sempre falo que se for para fazer algo, tem que ser com qualidade e com a entrega do museu não seria diferente”, disse.

Foto: Robson Cruz/PMSPA

A secretária adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, aponta que o museu é de grande relevância histórica e cultural para o município. O levantamento do acervo também é realizado pelas equipes. “O Museu do Sal é prioritário para o turismo aldeense, por tratar-se de um equipamento extremamente importante. Estamos cuidando de detalhes cruciais, como acervo, sinalização e segurança para os visitantes. A diretriz do prefeito é honrar as expectativas da população e de nossos visitantes com uma estrutura de qualidade”, ressaltou.

Segundo o secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, foram levantadas melhorias a serem feitas no entorno do museu. “Estaremos realizando adaptações para promover uma melhor experiência aos visitantes. Verificamos a necessidade de implantação de guarda-corpo, ações de paisagismo, adaptações para acessibilidade, entre outros”, relatou.

Inspeção no bairro Balneário São Pedro

Após a vistoria, o prefeito e a equipe da Secretaria de Urbanismo e Habitação foram até o bairro Balneário I e II, e Balneário das Conchas para identificar os pontos que mais necessitam de intervenção da gestão municipal, como as localidades atingidas pelo período de chuva desta semana. Também participou da visita o chefe de gabinete, Moisés Batista.