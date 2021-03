São Pedro da Aldeia apoia arrendamento de Hospital em Cabo Frio para tratamento da Covid-19

Medida anunciada nesta segunda-feira (22) atende aos pedidos feitos por prefeitos da região

O município de São Pedro apoia o arrendamento do Hospital Unilagos para o tratamento de pacientes com Covid-19 na Região dos Lagos. A medida, anunciada na tarde desta segunda-feira (22), atendeu aos pedidos feitos por prefeitos da região, entre eles, o representante do executivo aldeense, Fábio do Pastel.

Fábio participou, na tarde deste domingo (21), da vídeoconferência com o governador do Estado, Cláudio Castro (PSC), para tratar da ampliação da capacidade da rede de saúde, em vista ao aumento de casos de Covid-19 na última semana.

Já na tarde desta segunda, o governador esteve acompanhado de representantes dos municípios da região em vistoria ao hospital. O prefeito Fábio de Pastel compareceria ao encontro, porém, devido ao estado de saúde de seu pai, diagnosticado com Covid-19, foi representado pelo advogado Dr. Pedro Canellas.

O município irá adotar, em breve, novas restrições de combate à doença, que serão oficializadas por meio de decreto. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG) destinados aos infectados pela Covid-19 continua em 100% na cidade. Apesar disso, o sistema de saúde aldeense ainda comporta a demanda neste momento, com 50% da taxa de ocupação de leitos de observação.