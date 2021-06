São Pedro da Aldeia apresenta projetos e alinha propostas com Governo do Estado

A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu representantes estaduais nesta quinta-feira (10). Na ocasião, o prefeito, Fábio do Pastel apresentou as principais demandas da cidade ao assessor especial do Governo do Estado e membro da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), Vinícius Sarciá. Novas agendas foram alinhadas para a próxima semana. Após reunião no gabinete, foi realizada uma vistoria técnica nas obras do Centro de Abastecimento (Ceasp), empreendimento que será inaugurado nos próximos meses no bairro São Mateus.

O prefeito, Fábio do Pastel, agradeceu a presença e disposição dos representantes do estado em ouvir as solicitações do município e agendar novo encontro na capital para tratar dos projetos em andamento na cidade. “Agradeço ao governador, Cláudio Castro, por ter enviado uma equipe tão comprometida em receber as nossas demandas e ajudar no desenvolvimento do município. Sobre a Ceasp, visitamos a obra e nossa expectativa é pelas oportunidades de empregos que serão geradas pelo empreendimento. Estamos oferecendo o apoio institucional com o governo do estado e vamos continuar levando nossa cidade à frente”.



Representando o Governo do Estado, Vinícius Sarciá destacou o empenho da gestão em realizar o levantamento das demandas da gestão aldeense e se prontificou em promover novo encontro para levar à frente projetos da cidade. “Fiquei bem otimista com tudo o que ouvi aqui hoje, são bons projetos que abrangem ações para o esporte, pavimentação, entre outros. Identificamos as principais demandas da cidade e iremos reunir uma equipe técnica para receber o prefeito, Fábio do Pastel, junto ao governador, Cláudio Castro, na próxima semana no Palácio Guanabara. O encontro tem como objetivo fechar parcerias, além de dar seguimento aos projetos do município. Como presidente do Conselho Administrativo da AgeRio, fiquei especialmente contente com os projetos que favorecem o empreendedorismo e a recuperação financeira da população. Apresentamos a proposta de capacitação dos servidores, sem custo à administração pública, para oferecerem os serviços de incentivo ao crescimento das empresas locais”.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, abordou a recomendação da pasta de ampliar os serviços da Sala do Empreendedor do município e ressaltou a parceria de capacitação pela AgeRio. A proposta visa treinar servidores para oferecerem serviços que impulsionem a economia da cidade. “Também temos interesse em promover ações de capacitação, como a que foi proposta pela AgeRio, em que atuaremos como mediadores para linhas de crédito e microcrédito para empresas. Nosso objetivo é fomentar a economia local e, neste momento de crise, o município está presente para oferecer cooperação, em especial com a nova parceria a se firmar”, relatou.

O secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, apresentou os principais projetos que estão aguardando o parecer do estado. Dentre os temas, foram abordadas questões sobre o Limpa Rio, projetos de desassoreamento e dragagem da Lagoa de Araruama, além de obras de pavimentação e revitalização de bairros da cidade com convênios estaduais. “O estado tem se mostrado solícito às demandas do governo municipal e estamos alinhando a apresentação dos projetos para início dos convênios e efetivamente das obras que se fazem necessárias em nossa cidade”.

A equipe visitou, ainda, o andamento da construção do Centro de Abastecimento. Na ocasião, o representante da AgeRio, Vinícius Sarciá, destacou o incentivo para as empresas investirem no interior do estado. “A gente não pensa apenas na empresa, mas no cidadão. Acredito que será muito bom para a cidade, pois serão cerca de dois mil empregos. Estamos visitando as obras e queremos que outras empresas sigam o mesmo caminho. Estamos oferecendo estímulos para que demais comerciantes e empreendedores consigam ampliar seus negócios e invistam no interior. Não dá para termos um estado forte, se não investirmos nos municípios”, disse.

Também participaram da reunião o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e o chefe de gabinete, Moisés Batista.