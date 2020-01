São Pedro da Aldeia arrecada donativos para a cidade de Espera Feliz em Minas Gerais

A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira filial São Pedro da Aldeia, está arrecadando donativos para o município de Espera Feliz, localizado no estado de Minas Gerais. É possível ajudar com a doação de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene pessoal e água potável, entre outros.

Os materiais devem ser entregues na sede da Secretaria, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade, ao lado da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, das 9h às 17h, até a próxima sexta-feira, dia 07 de fevereiro.

“Junto com a Cruz Vermelha de São Pedro da Aldeia, nós da Secretaria de Esportes adotamos a cidade de Espera Feliz e estamos recolhendo donativos para esse município, que foi muito devastado pelas chuvas. Conseguimos uma parceria para o transporte de tudo o que for arrecadado”, explicou o secretário adjunto da pasta, Thiago Costa.

A cidade mineira está em estado de calamidade, com 1.500 pessoas desabrigadas, desde as fortes chuvas que atingiram o Estado no último fim de semana. O local foi arrasado por enchentes, deslizamento de terra e problemas de estrutura nas pontes de acesso ao município.