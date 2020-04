São Pedro da Aldeia confirma quinto caso de Coronavírus

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia confirmou, na manhã desta segunda-feira, dia 13, o quinto caso de coronavírus no município. A paciente é uma mulher de 64 anos e está internada em estado grave no Hospital Geral de Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

Na noite de domingo, dia 12, o município informou ainda a investigação de dois óbitos.

A Prefeitura reforça a importância do isolamento social para ajudar a evitar a propagação do vírus. Caso a pessoa precise sair de casa, recomenda-se evitar aglomeração e redobrar os cuidados com a higiene pessoal.