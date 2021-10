São Pedro da Aldeia: Creche Comunitária Dona Chica receberá nova identidade visual

A Creche Comunitária Dona Chica foi a selecionada para ser a primeira unidade a apresentar a nova identidade visual das escolas municipais aldeenses. Localizado no bairro Morro do Milagre, o prédio que atende alunos da Educação Infantil, terá um design voltado para o lúdico e colorido, auxiliando nas propostas educacionais aplicadas nas crianças de dois a quatro anos de idade.

Entre as alterações apontadas, está a divisão de sala por cores e temas. Além da parte interna, a revitalização da área do parquinho também tem projeção para entrar nas modificações a serem realizadas. Vale lembrar que a proposta abrange o segmento infantil. As escolas de primeiro e segundo segmento, irão seguir padrões diferentes que ainda estão em fase de análise.

Imagem: SEMED/PMSPA

O prefeito Fábio do Pastel, visitou a unidade juntamente ao secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, o coordenador de Infraestrutura, Leonardo Arêdes, e a designer de interiores, Cleuzeli Ferreira Marzullo, para analisar as possibilidades mais adequadas ao espaço. Elias ressalta que a valorização do local de estudos acrescenta no ensino dos alunos da rede.

“Um aluno em um espaço atraente se sente muito mais motivado a prosseguir com os estudos. Estamos usando desse momento, em que as escolas se encontram com menos fluxo, para darmos o devido valor que as unidades merecem. Nosso trabalho incansável é sempre com foco no melhor para as nossas crianças e jovens do município”, disse o secretário.

A creche também está passando por reforma estrutural, além do visual. Duas salas desativadas estão passando por reconstrução de telhado e recebendo reforço em colunas. A medida, que traz total segurança para a continuidade de serviços nos ambientes multifuncionais, tem a projeção de aumentar vagas para o segmento na cidade. A ação foi oficializada por meio do Processo nº 3095/2020, e já se encontra em andamento.

“É com muita alegria que vamos reformar a creche de ponta a ponta. O lugar estava parado há alguns anos e agora vamos levar ações de revitalização. É mais uma conquista para nossas crianças”, ressaltou o prefeito Fábio do Pastel.