São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande debatem estratégias para retomada do turismo pós-pandemia

As secretarias municipais de Turismo de São Pedro da Aldeia e de Iguaba Grande realizaram um encontro, nesta terça-feira (27), para debater ações estratégicas para a retomada do setor após o período de pandemia. As cidades vizinhas, ambas banhadas exclusivamente pela Lagoa de Araruama, reforçam o interesse no desenvolvimento de potenciais atrativos turísticos das localidades. A reunião teve o objetivo de ampliar a cooperação do segmento entre os municípios.

“Quero agradecer o convite da secretária Carla Freire para este encontro. Estamos nos organizando para a retomada das atividades turísticas em nossos municípios. Somos cidades com um patrimônio natural em comum, a Lagoa de Araruama. Precisamos divulgar amplamente a melhor balneabilidade dos últimos anos, além de outras medidas estratégicas para o pós-pandemia. Somos um destino turístico seguro e acolhedor”, ressaltou a secretária adjunta de Turismo de São Pedro da Aldeia, Andrea Tinoco.

Na ocasião, foram discutidos projetos de aperfeiçoamento para o setor com representante do Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hospitalidade (CIETH), a escola técnica voltada à formação e aperfeiçoamento para os mercados de turismo e hospitalidade. A proposta inicial é que os treinamentos sejam realizados com agentes turísticos do município aldeense, por meio do Termo de Cooperação Técnica, no próximo semestre.

“O turismo é um dos setores que mais sofre os impactos da pandemia. Neste momento, trabalhamos com o alinhamento do trade, instituições e entidades parcerias para unificação do setor. A nossa gestão busca, ainda, ações para qualificar o nosso turismo e oferecer um serviço de qualidade aos nossos visitantes”, pontuou Andrea Tinoco.