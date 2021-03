São Pedro da Aldeia é pré-selecionada para receber escola cívico-militar

O município de São Pedro da Aldeia recebeu a confirmação de que está entre as cidades pré-selecionadas para a implementação de uma escola cívico-militar do Governo Federal ainda este ano. A informação foi oficializada pelo diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares, Coronel Gilson Passos.

Para atender às diretrizes do programa nacional, o município irá realizar um levantamento das instituições municipais para definir qual unidade escolar da cidade será adaptada ao modelo da iniciativa federal. A previsão é que sejam abertas de 501 a 1000 vagas para crianças e jovens aldeenses.

“Fico muito contente com a notícia. Temos em nosso município a única Base Aérea Naval do país, e essa parceria com o Governo Federal irá trazer benefícios para as crianças e jovens da nossa cidade”, disse o prefeito, Fábio do Pastel.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. De acordo com o MEC, os professores e demais profissionais da educação seguem como responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico, e os militares atuam apenas no apoio à gestão escolar e educacional.