São Pedro da Aldeia firma acordo de cooperação técnico-cultural com Comando da Força Aérea Naval

O governo municipal firmou um acordo de cooperação técnico-cultural junto ao Comando da Força Aérea Naval (ComForAerNav) nesta terça-feira (30). A parceria prevê a integração do complexo militar da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA) como destino turístico no município, com visitas guiadas aos esquadrões e ao Museu da Aviação Naval. O convênio foi assinado pelo prefeito, Fábio do Pastel, e pelo contra-almirante Paulo Renato Rohwer Santos.

O prefeito destacou que o acordo trará benefícios culturais e turísticos para a cidade e pontuou a participação do deputado federal Gutemberg Reis. “Estamos firmando parcerias e estreitando o relacionamento com o comando sediado no município. Estou muito feliz em anunciar que, passado este momento de restrições em decorrência da pandemia, a população aldeense e quem vier à nossa cidade poderá incluir em seus planos um passeio pelo complexo aeronaval de São Pedro da Aldeia. É um acordo de grande peso cultural para o município e agradeço o apoio do deputado Gutemberg”, disse Fábio.

Criado no ano 2000, o museu possui em seu acervo elementos que representam as diversas fases da Aviação Naval. São exibidas ao público aeronaves originais e réplicas, equipamentos, maquetes, fotos, documentos históricos e manuais. A proposta é resgatar e preservar a memória da aviação na Marinha, que se estabeleceu no município aldeense em 1966.

A secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, ressaltou a relevância histórica do local. “Esta parceria agrega, aos produtos turísticos do município, uma opção altamente estruturada e rica em informações e história. Sabemos que, no pós-pandemia, o turismo será um dos setores com maior crescimento e é muito importante celebrar hoje uma parceria deste porte”, comemorou.

Também estiveram presentes na assinatura do convênio o secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, o chefe de gabinete, Moisés Batista, e o deputado federal Gutemberg Reis e seu assessor, Mazinho Neto.