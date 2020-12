São Pedro da Aldeia ganha maior centro de abastecimento de alimentos do interior do Rio

São Pedro da Aldeia vai sediar um centro de abastecimento de alimentos considerado o maior do interior do estado. De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, mais de 2 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados quando o espaço começar a funcionar, no primeiro semestre de 2021.

O galpão de 90 mil metros quadrados ainda está em obras, mas os empreendedores das áreas de hortifrutigranjeiros, gastronomia e bebidas já estão apostando no local, que tem mais de 70% dos boxes e lojas já comercializados, segundo os responsáveis pelo empreendimento.

“Do ponto de vista econômico, inicialmente, ficamos muito assustados com a pandemia, mas a ampla divulgação que o grupo realizou em diversos tipos de mídia acabou gerando esse resultado bastante satisfatório: quase todos os espaços para comercialização já estão garantidos”, informa um dos sócios-empreendedores do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (Ceasp), Paulo Machado.

A pedra fundamental do Ceasp foi lançada no início deste ano. De acordo com os responsáveis, o Centro de Abastecimento funcionará como um shopping rural, todo cercado e monitorado, com 156 boxes, 28 lojas, além de estacionamento e um truck center com canal direto para o caminhoneiro.

O planejamento é de que, em um único local, o público tenha à disposição hortifrutigranjeiros, restaurantes, mercado, lojas comerciais e serviços. Embalagens, bebidas, flores, rações, carnes, pescado, entre outros são exemplos do que será comercializado no atacado ou varejo.

A expectativa é atrair toda a população da Região dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro, além de outros estados.

“Quando se lança um empreendimento desse porte, você gera oportunidades de negócios e ganho para todos. Vamos atender toda a região e, levando-se em consideração que estamos numa área turística, o potencial do empreendimento aumenta ainda mais”, prevê Machado.