São Pedro da Aldeia: Homem bate em carro estacionando e foge do local

No domingo, dia 30, Guardas Municipais, quando em patrulhamento na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, foram acionados por munícipe, onde a mesma afirmava que um veículo teria abalrroado no seu veículo, estacionado em frente à sua residência, e evadido-se do local.

De imediato, os agentes procederam em busca ao veículo infrator, onde obtiveram êxito em localizá-lo, na rua Maria Angélica bairro Baleia, batido e avariado na parte da frente, com duas pessoas próximas, onde após algumas indagações dos agentes se identificaram e assumiram a culpa do acidente.

O senhor Y., como condutor do veículo e o senhor G., como passageiro.

Y. relatou que se evadiu do local pois teria ficado com receio e medo, mas que arcaria com o prejuízo.

A equipe foi buscar a proprietária do veículo prejudicado, onde a mesma reconheceu o veículo infrator.

Os mesmos entraram em acordo para compensação financeira de avarias.