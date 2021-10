São Pedro da Aldeia intensifica fiscalização durante o feriado

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia intensificou as atividades neste fim de semana. A gestão municipal acompanha o aumento do fluxo de visitantes na Região durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Apenas neste fim de semana foram abordados mais de 20 ônibus de turismo. Os agentes da pasta verificaram também denúncias de som alto.

Os agentes da Fiscalização de Postura realizaram a abordagem de ônibus de turismo nas vias públicas. Um dis veículos foi acompanhado até o trevo na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) sentido Armação dos Búzios.

As equipes municipais também vistoriaram se os ônibus estacionados nos estabelecimentos privados da cidade estavam cumprindo todas as determinações estabelecidas por Decreto. Um estacionamento foi notificado, pois a fiscalização encontrou veículos sem o comprovante do pagamento da taxa municipal de permanência na cidade, exigida pela regulamentação do município.

Segundo o secretário de Segurança, José Maria Cádimo, as ações de rotina da pasta foram mantidas. A equipe de Fiscalização de Postura notificou o dono de um sítio no bairro Alecrim por perturbação do sossego. O local foi alvo de denúncias de moradores devido ao som alto.

A vigilância tem o reforço de um fiscal de Postura de plantão no período da noite, além da Guarda Ambiental, que está utilizando o decibelímetro para aferição de som acima dos níveis permitidos.

“As ações de vistoria seguem acontecendo regularmente todos os dias. A Fiscalização de Postura acompanha o trânsito de ônibus de turismo dentro do município, retirando os que estão estacionados em vias públicas municipais. Também estamos fiscalizando as denúncias de som alto e perturbação do sossego. A Guarda Municipal está presente nas ruas e praias, diariamente e à noite com uma equipe baseada no Centro da cidade por toda a madrugada garantindo a ordem pública”, afirmou o secretário José Maria Cádimo.