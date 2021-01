São Pedro da Aldeia oferece autoatendimento para emissão do IPTU

Já está disponível o serviço de autoatendimento do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Esta é mais uma opção oferecida pela Secretaria de Fazenda para o contribuinte estar em dia com seus tributos, além do atendimento presencial e nos supermercados cadastrados. A prefeitura fica na Rua Marques da Cruz, nº 61, no Centro.

O contribuinte, que possui familiaridade com o acesso on-line, pode comparecer no setor de IPTU na prefeitura, onde está disponível um aparelho de computador e impressora para emissão sem custo das guias de pagamento. Os boletos podem ser emitidos e consultados pelo link https://fazenda.pmspa.rj.gov.br/iptu/, em que é possível acessar também a segunda via, caso seja necessário.

As equipes da Secretaria de Fazenda estão também nos supermercados Atacadão, CostAzul, Tropical e Terê Frutas, das 14h às 20h. Já foram realizados mais de mil atendimentos este ano. Além de poder emitir as guias em cota única, com desconto ou parceladas, o contribuinte tem a opção de efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito. Dentre os serviços oferecidos pelas equipes itinerantes estão, ainda, a consulta de dívidas ativas, executadas e as protestadas.

A descentralização do atendimento à população visa atender às medidas de prevenção à Covid-19. Todos os atendimentos seguirão os protocolos de saúde, sendo obrigatório o uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

O atendimento no setor de IPTU na sede da prefeitura acontece das 9h às 16h50, com condições especiais para pagamento em cota única e parcelado, além de opção para pagamento com cartão de crédito ou débito. É necessária a apresentação dos documentos pessoais do contribuinte durante o procedimento.

Os contribuintes podem, ainda, solicitar suas guias de pagamento pelo telefone (22) 2621-1559 nos ramais 229 para IPTU, 267 para Dívida Ativa e 234 para Tributos Mobiliários ou, ainda, pelo e-mail sefaz@pmspa.rj.gov.br.