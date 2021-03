São Pedro da Aldeia participa do 1° Encontro dos Gestores Públicos do Turismo Fluminense

A Secretaria Adjunta de Turismo de São Pedro da Aldeia marcou presença no 1° Encontro dos Gestores Públicos do Turismo Fluminense. O evento, realizado na cidade de Niterói, contou com a participação de vários representantes do setor, além do secretário Estadual, Gustavo Tutuca, e do presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo. O objetivo do fórum foi promover um amplo debate sobre ações e projetos voltados à categoria, que é uma das mais afetadas com a pandemia da Covid-19.

A secretária-adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, destaca que as diretrizes estaduais para o setor estão alinhadas com as estratégias municipais. “Foi um evento enriquecedor. Planejamento, capacitação e fomento foram as tônicas do encontro, que são temas que têm norteado nossa gestão, conforme as diretrizes municipais já firmadas e em andamento”, afirmou.

Durante o evento, o “Guia do Turismo RJ”, um manual produzido pelos técnicos da Setur/TurisRio, foi entregue aos representantes do interior do estado. O conteúdo traz informações sobre o planejamento e a estruturação de ações e projetos que visem o desenvolvimento da atividade turística.

O encontro ainda disponibilizou dados, orientações, sugestões e explicações para direcionar o trabalho a ser executado por cada um dos gestores das cidades fluminenses.

“O secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, abriu um espaço para diálogo e crescimento permanentes. São Pedro da Aldeia hoje assume uma posição extremamente promissora como destino turístico da Costa do Sol”, destacou Andrea.